نقابة المهن التمثيلية تنفي وفاة ليلي طاهر: بخير.. وصحتها جيدة

نفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنانة ليلى طاهر، مؤكّداً أنَّها شائعة ليس لها أساس من الصحة.

حقيقة وفاة الفنانة ليلى طاهر

وقال نقيب المهن التمثيلية لـ «الوطن»، إنَّ الفنانة ليلى طاهر بصحة جيدة، وأن كل ما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات فقط، مطالبًا لجميع بتحري الدقة في كتابة الأخبار خاصة أنها تؤثر على نفسية الفنانين.

محطات في حياة الفنانة ليلى طاهر

تعتبر ليلي طاهر من النجمات المميزات في مجالها، إذ قدمت نحو 300 عمل فني يجمع بين الدراما والسينما والمسرح، تألقت خلالها في كثير من الأدوار والشخصيات التي ارتبط بها جمهورها ومحبيها في كل أنحاء الوطن العربي.

آخر أعمال الفنانة ليلى طاهر

يذكر أنَّ آخر أعمال شاركت بها الفنانة ليلى طاهر ست كوم «الباب في الباب» الجزء الرابع، والذي قدمته عام 2014، واستطاعت من خلاله أن تحقق نجاحاً كبيرا، ثم أنها اختفت بعد ذلك عن الأنظار، وصرحت لـ«الوطن» من قبل أنَّه من الصعب عودتها مرة أخرى للفن.