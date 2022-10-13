ليلى طاهر عن عودتها للتمثيل: صعب أرجع تاني

قالت الفنانة القديرة ليلى طاهر، إن مصر دائمًا مليئة بالمواهب الفنية وأصحاب المواهب الحقيقية، الأمر الذي يسعدها ويجعلها تتابع كل ما يقدم على الشاشة بمشاعر تجمع بين الحب والشغف، مؤكدة: «مبسوطة بكل ما يقدم حاليًا من قِبل صناع الفن على مستوى التمثيل والإخراج والإنتاج، الحقيقة حاجة حلو تسعد قلوبنا».

وأشارت ليلى طاهر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنها سعيدة بالشباب الموجودين في الساحة حاليًا، ومحاولاتهم وإصرارهم على النجاح وتقديم كل ما هو جيد في هذا المجال القائم على الإبداع، ووجود إنتاج قوي يُسهل لهم الصعاب ويتيح أمامهم فرص للظهور والمشاركة في أعمال قوية.

ليلى طاهر: قدمت أعمال حلوة والتاريخ يشهد

وعن إذا ما كان هناك نية للتراجع عن قرارها بشأن اعتزال الفن، قالت ليلى طاهر: «مش عايزة أعمل حاجة أقل من مستوى ما قدمته في سنوات عمري قبل ذلك، في الزمن الحالي البطولات ليست لجيلي، ويكفي ما قدمته من أعمال حلوة والتاريخ الفني موجود ويشهد على ذلك، لكن بالنسبة لي صعب أرجع تاني والبركة في الشباب والموجودين دلوقتي».

وتعد الفنانة ليلى طاهر، إحدى أشهر نجمات زمن الفن الجميل؛ إذ قدمت نحو 300 عمل فني يجمع بين الدراما والسينما والمسرح، تألقت خلالها في كثير من الأدوار والشخصيات التي ارتبط بها جمهورها ومحبيها في كل أنحاء الوطن العربي.

رصيدها الفني يتجاوز 300 عمل

ومن أشهر الأفلام السينمائية التي شاركت بها «لاتطفئ الشمس، قبلني في الظلام، عاشتت للحب، بطل للنهاية، الناصر صلاح الدين، زوج في أجازة، الأيدي الناعمة، مطلوب زوجة فورًا، الخائنة، زمان ياحب، الطاووس، على ورق سوليفان، أريد حلًا، عفوًا أيها القانون».

ومن الأعمال الدرامية التي شاركت بها «عائلة الأستاذ شلش، رجل آيل للسقوط، أولادي، بوابة الحلواني، أولاد حضرة الناظر، برج الأكابر، الزواج على طريقتي، محمد رسول الله، ساعة ولد الهدى، القضاء في الإسلام».