ليلى طاهر تكشف تطورات حالتها الصحية: تخليت عن العكاز.. وشائعات الموت مزعجة

قالت الفنانة القديرة ليلى طاهر، إنّ الشائعات التي لاحقتها مؤخرا بسبب حالتها الصحية، أزعجتها وأثارت اشمئزازها، مضيفة: «ليست شائعات وفاتي أو مرضي فقط هي التي ضايقتني، بل كل الشائعات التي طالت الأصدقاء في الوسط الفني، وكان هدف مطلقوها التريند وتحقيق نسب مشاهدات وأرباح عالية عبر السوشيال ميديا فقط، دون النظر لأي اعتبارات إنسانية.

ليلى طاهر: لم أعد بحاجة إلى العكاز

وأضافت طاهر لـ«الوطن»، أنّ حالتها الصحية جيدة بعد انتهاء جلسات العلاج الطبيعي، والتي خضعت لها إثر سقوطها على الأرض، وأجبرتها على الاستعانة بـ«عكاز» لحمايتها أثناء الحركة، متابعة: «الآن أسير بشكل عادي وطبيعي ولم أعد بحاجة إلى عصا للاتكاء عليها».

وظهرت ليلى طاهر، متكئة على العكاز للمرة الأولى في سبتمبر من العام الماضي، خلال حضورها مهرجان نقابة المهن التمثيلية لاستلام درع تكريمها، ما فتح الباب أمام الشائعات على مدار الشهور الماضية بشأن تدهور حالتها الصحية، كما حدث في الساعات الماضية بشأن عدم قدرتها على الحركة بشكل نهائي.

وأشارت ليلى طاهر إلى أنّ احتياجها لـ«العكاز» في هذه المرحلة من العلاج كان أمر ضروري لضمان عدم وقوعها مرة أخرى، متابعة: «وأنا بستلم التكريم طلعت على المسرح عادي ونزلت ومشيت طبيعي، وبعض الناس ركزوا على العكاز اللي كان في إيدي».

ووصفت الفنانة القديرة، الشائعات بأنّها «مزعجة» جدًا للفنان وعائلته، مضيفة: «للأسف السوشيال ميديا وبعض من يتعاملون معها لا يتركون الفنان في حاله، وأنا الحمد لله كويسة، وانتهيت من العلاج الطبيعي وبمشي عادي جدًا، الأول كنت بخاف أمشي، أقع تاني، لكن دلوقتي الحمد لله تمام، لكن في ناس ركزت على العكاز بس، ومهتموش إن الوضع اتغير للأفضل».

رسالة ليلى طاهر لمروجي الشائعات

ووجّهت طاهر، رسالة إلى مروجي الشائعات، قائلة: «عيب جدًا عشان يكون عندك متابعين أو جمهور تتكلم بشكل سلبي عن الفن والفنانين وتشوه سمعتهم وحالتهم الصحية، زي الكلام اللي سمعته عن ميرفت أمين بسبب صورة غير صحيحة، لكن هي في الواقع قمر وحلوة جدًا، والشائعات اللي لاحقت عادل إمام وكتير من الفنانين، عيب والله أنا بزعل من الكلام ده، ومعروفة الوحش يتكلم بشكل مش لطيف، لكن الحلو بيشوف الجمال دائمًا».