إيرادات فيلم بعد الشر تصل إلى 15 مليون جنيه في 7 أسابيع

حقق فيلم «بعد الشر» نجاحا كبيرا منذ طرحه في دور العرض، حيث تفوق الفنان علي ربيع وأوس أوس في إيرادات شباك التذاكر.

إيرادات فيلم «بعد الشر»

وطرح فيلم بعد الشر منذ 7 أسابيع كاملة، وحقق 15 مليون جنيه إيرادات، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، الذي أوضح أنّ إيرادات الفيلم أمس بلغت 43 ألف جنيه.

أبطال فيلم «بعد الشر»

جمع المخرج أحمد عبدالوهاب عددا من نجوم الكوميديا خلال الفيلم، وهم علي ربيع، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، وسليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد.

في إطار من الخيال والكوميديا، تدور أحداث الفيلم حول شخصية سولي التي يجسدها علي ربيع، وبسبب تعويذة سحرية تحدث له أزمات غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى.