14.9 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم بعد الشر في دور السينما

وصلت حصيلة إيرادات فيلم بعد الشر إلى 14 مليونًا و982 ألف جنيه، منذ انطلاق عرضه بصالات السينما في موسم أفلام عيد الفطر 2023، وحافظ على المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فيما يسبقه في المركز الأول فيلم شوجر دادي، والمركز الثاني فيلم يوم 13.

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، وأس أس، وميرنا نورالدين، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، وسليمان عيد، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

تفاصيل الفيلم

تأتي قصة فيلم بعد الشر، من خلال أحداث كوميدية، عن طريق الشاب سولي الذي تتغير أحواله بشكل مفاجئ بسبب تعويذة سحرية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أفلام السينما

ويحتل المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية، فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين، والمركز الخامس فيلم هارلي بطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة، وفيلم 19 ب يأتي في المركز السادس بطولة سيد رجب وسبق عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو في المركز السابع، وفيلم مغامرات كوكو في المركز الثامن، وفي المركز التاسع والأخير فيلم ساعة إجابة.