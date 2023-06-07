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15 مليون جنيه إيرادات فيلم «بعد الشر» في دور العرض

كتب:

هبة أمين
12:33 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
أبطال فيلم بعد الشر

أبطال فيلم بعد الشر

جاءت إجمالي إيرادات فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، في شباك تذاكر السينما منذ طرحه في عيد الفطر 2023 بنحو 14 مليونا و860 ألفا و381 جنيها، ويحتل المركز الخامس في قائمة إيرادات الأفلام، فيما حقق إيرادات في شباك السينما أمس الثلاثاء 41 ألفا و918 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

المراكز الأولى

ويسبقه في المراكز الأربعة الأولى في قائمة الإيرادات اليومية، أفلام شوجر دادي بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وتامر هجرس، ويوم 13بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، ورهبة بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين، وهارلي بطولة محمد رمضان ومي عمر.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار من الخيال والكوميديا، من خلال شخصية سولي التي يجسدها علي ربيع، وبسبب تعويذة سحرية تحدث له أزمات غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، أس أس، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، سليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

 

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بقلم هبة أمين