عواصف ترابية ورياح شديدة تقتلع الأشجار في المنيا

شهدت محافظة المنيا، عواصف ترابية شديدة، تسببت في اقتلاع عدد من الأشجار في المناطق الصحراوية والمفتوحة.

وتحولت سماء محافظة المنيا إلى اللون الأصفر بسبب الرياح المحملة بالأتربة، وخلت الشوارع من المارة بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت جميع الأنحاء.

المرور ينشر فرق بالطرق السريعة

ونشرت إدارة المرور في المنيا فرقها لمتابعة الحالة المرورية بالطرق السريعة الصحراوية والزراعية وتم عمل كمائن ثابتة ومتحركة لتأمين حركة المواصلات تزامنا مع موحة الطقس السيئ .

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين.

غرفة عمليات لتلقي أي بلاغات

وتستقبل محافظة المنيا شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي طارئ من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

وناشدت محافظة المنيا السائقين وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة حدوث رياح أو عواصف ترابية أو سقوط أمطار، مع عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.