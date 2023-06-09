القبض على عصابة بتهمة النصب على عملاء البنوك في المنيا

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ومديرية أمن المنيا، عن نصب شخصين على عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم من خلال إيهامهما بأنهما موظفا خدمة عملاء بشركات وبنوك مختلفة، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وضبط المتهمان بمحل إقامتهما، واعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنهما وراء ارتكاب 7 وقائع بالأسلوب ذاته، واتخذت الإجراءات القانونية.