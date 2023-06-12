خطة «المرور» لتأمين مقرات لجان الثانوية العامة: خدمات مكثفة مدعمة بالأوناش

كشف اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، خطة الإدارة العامة للمرور لتأمين امتحانات الثانوية العامة، إذ استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كل إداراتها على مستوى الجمهورية بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش، والآليات وذلك لتأمين وصول الطلاب إلى لجان امتحاناتهم بالمدارس لتأدية امتحانات الثانوية العامة ذهابًا وإيابًا في سيولة ويسر ودون أي تأخير والوصول في الموعد المحدد وما قبل الموعد المحدد.

توزيع خدمات مرورية في الميادين المهمة

وأوضح الخبير المروري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه تمّ تعزيز كل مقار لجان الامتحانات لخدمات مرورية ثابتة لمنع الانتظار الخاطئ، والوقوف في الممنوع والوقوف في نهر الطريق بهدف تيسيرالحركة المرورية من وإلى مقار اللجان الامتحانات، كما تمّ وضع «حزام أمان» حول أسوار المدارس التي تنعقد فيها الامتحانات من صدادات ضوئية وأقناع لمنع الانتظار الخاطئ، وأيضًا تمّ توزيع خدمات مرورية في الميادين الهامة التي تنعقد فيها لجان الامتحانات بهدف إرشاد قائدي السيارات إلى الطرق القصيرة للوصول إلى مقار لجان الامتحانات.

خريطة مرورية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية

وأوضح الخبير المروري أنَّ كل مناطق الأعمال التي تؤدي إلي الوصول إلى مقار لجان الامتحانات تمّ الانتهاء منها بهدف منع أي كثافات مرورية تعوق وصول الطلاب إلى مقر لجانهم، أيضًا توجد خريطة مرورية تمّ وضعها بالتنسيق مع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بهدف تسهيل الحركة المرورية بالنسبة لحركة سير السيارات.