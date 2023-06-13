توريد 438 ألف طن قمح لصوامع المنيا منذ بداية موسم الحصاد

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى اليوم الثلاثاء، بلغ 438 ألف طن، وذلك في 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تحقيق المتسهدف من أعمال التوريد، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.

توفير مخزون استراتيجي

وأكد المحافظ على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا على تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

استمرار أعمال توريد القمح

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.