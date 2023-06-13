فين ديزل ينشر صورة من أمام أبو الهول.. ومحمد لطفي: مرحبا يا أخي

أعاد النجم الأمريكي فين ديزل نشر صورة له من أمام أبو الهول من زيارته السابقة في عام 2014، وذلك عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وحصدت الصورة آلاف الإعجابات والتعليقات كان من منها تعليق الفنان محمد لطفي الذي وجه له رسالة ترحاب باللغة الإنجليزية، قائلا: «مرحبا بك في مصر يا أخي.. أتمنى أن تكون حظيت بوقت ممتع في بلادي».

ويحتفل النجم فين ديزل بنجاح فيلمه الأخير «Fast X» المعروض حاليا في دور العرض حول العالم، وهو الجزء العاشر من سلسلة «Fast & Furious»، وحقق إيرادات وصلت لـ653 مليون دولار، محتلا بذلك المركز الثالث بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فين ديزل: زيارة مصر كانت حلم بالنسبة لي

وكشف فين ديزل عن حبه لمصر بعد زيارته في عام 2011، حيث نشر مجموعة من الصور أثناء زيارته عبر حسابه على «فيسبوك»، معلقا: «لطالما حلمت بالذهاب إلى مكان مقدس مثل مصر، كنت دائمًا مثل الجميع مفتونًا بتاريخها الغني، تاريخ سابق وشكل تاريخنا الجماعي قبل عام أنعمت علي بفرصة السفر الي مصر التجربة غيرتني».

وأضاف: «لقد رأيت سحر وعجائب هذا البلد المهم جدًا بشكل مباشر، الحفاظ على عجائبها مسؤوليتنا كلها».