«Fast X» يصل إلى المركز الثالث بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في 2023

نجح فيلم «Fast X» في الوصول من المركز الخامس إلى الثالث في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في عام 2023، وذلك بعد 11 يومًا في دور العرض السينمائي حول العالم، محققًا 520 مليون دولار، من بينها 113 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى 406.7 مليون دولار في السوق الخارجي، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

يحافظ فيلم Fast X على تحقيق الإيرادات في شباك الإيرادات اليومية بالرغم من تراجعه في القائمة اليومية من المركز الثاني إلى المركز الثالث بعد فيلمي « The Little Mermaid» و«Guardians of the Galaxy Vol. 3»، بإيرادات يومية بلغت 5.5 مليون دولار.

قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في 2023

ويأتي فيلم The Super Mario Bros. Movie في المركز الأول بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات بـ مليار و282 مليون دولار، ويليه في المركز الثاني فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» بـ 743 مليون دولار، وفي المركز الرابع فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» بـ 476 مليون دولار، أما المركز الخامس من نصيب فيلم «John Wick: Chapter 4» بـ 429 مليون دولار.