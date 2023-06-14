ترشيح الفنان كمال أبو رية لبطولة مسرحية صاحب الوردة

يواصل القائمون على مسرحية صاحب الوردة، البحث عن فنان بديل لتجسيد دور البطولة، بعد الاعتذار المفاجئ للفنان أحمد عبدالعزيز، خاصة أنّه من المُقرر تقديم العرض عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المقبل.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّه جرى ترشيح الفنان كمال أبورية، للانضمام إلى فريق عمل المسرحية، ليكون بديلًا للفنان أحمد عبدالعزيز، إلا أنّ الأمر لم يُحسم حتى الآن، ولم يتم التعاقد معه، والأمر سيتضح جيدًا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

استئناف بروفات مسرحية صاحب الوردة

وأوضح المصدر، أنّه جرى استئناف بروفات مسرحية صاحب الوردة، خلال الأيام الماضية، بعد فترة توقف دامت لشهورٍ قصيرة، في ضوء الاستعداد لتقديمها بعد انتهاء عرض الموسم الثاني من مسرحية الحفيد على خشبة المسرح القومي.

أبطال مسرحية صاحب الوردة

مسرحية صاحب الوردة، بطولة رانيا فريد شوقي، ويوسف إسماعيل، ومحمد صلاح آدم، وأيمن المليجي، ووائل إبراهيم وداليا أشرف، وآخرين.