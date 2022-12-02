كمال أبو رية: أتوقع بدء تصوير مسلسل «سوق الكانتو» قريبا

يشارك الفنان كمال أبو رية، في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال عملين دراميين، أحدهما باللهجة الصعيدية التي طالما تميز بها في عدد من الأعمال الدرامية، ويمثل ذلك استمرارًا لعودته القوية لشاشة التلفزيون في رمضان، خاضة بعد ظهوره اللافت العام الماضي في الجزء الثاني من مسلسل المداح.

انطلاق تصوير«عملة نادرة» قبل نهاية ديسمبر

وقال كمال أبو رية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه حتى اللحظة لم يبدأ تصوير مشاهده سواء في مسلسل «عملة نادرة»، أو«سوق الكانتو»، متابعًا: حتى الآن لم ينطلق تصوير أي مسلسل، وأتوقع خلال الأسبوع المقبل ستتضح الأمور، وغالبًا قد يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة مع منتصف ديسمبر أو قبل نهاية الشهر بأيام قليلة.

يشارك نيللي كريم وأمير كرارة

وأشار إلى أن الشخصية التي يجسدها في «عملة نادرة» هو صعيدي يتسم بالغلظة والشر، أما «سوق الكانتو» ستتكشف تمامًا بمجرد الانتهاء من السيناريو، معربًا عن سعادته بالظهور في موسم رمضان لعام 2023 بأعمال مهمة ومع نجوم كبار.

رمضان 2023

مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، تـأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، ومسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي وتدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة.