كمال أبو رية ينافس في رمضان 2023 بـ«عملة نادرة».. صعيدي شرير

عبّر الفنان كمال أبو رية، عن سعادته للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال مسلسل «عملة نارة»، وتقود بطولته الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في مجتمع الصعيد، في ظل صراعات وأحداث تحمل مفاجآت غير متوقعة، ولأول مرة تشارك «نيللي» في عمل باللهجة الصعيدية.

انطلاق التصوير قبل نهاية نوفمبر

وقال كمال أبو رية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في إطار الصراع بين الخير والشر، ينحاز ضمن أحداث المسلسل للشر ويدخل في أزمات مع الفنان جمال سليمان، مبديًا سعادته للمشاركة في هذا العمل، وتأكيده أنه دائمًا ما يؤمن بالشخصية التي يجسدها على الشاشة حتى يستطيع توصيل احساسها وما تمر به للجمهور.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التصوير قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، ليلحق المسلسل بماراثون رمضان 2023.

مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، وكمال أبو رية، وفردوس عبدالحميد، وجمال سليمان، وهشام عاشور، وتأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ«ماندو العدل».

مشاركة أمير كرارة ومي عزالدين في رمضان

ومن المقرر، أن يشارك كمال أبو رية، في موسم رمضان، بأكثر من عمل منها التعاون مع أمير كرارة ومي عزالدين في مسلسل يحمل اسم «سوق الكانتو»، ولم تتضح تفاصيل دوره أو موعد التصوير، خصوصًا أن العمل في طور التحضير، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.