إزالة تجمعات مياه الأمطار من شوارع وميادين الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين، بعد سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق في المحافظة.

رفع مياه الأمطار من الشوارع

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان، استمرار تواصل غرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات المياه.

سقوط أمطار على عدة مناطق بالدقهلية

وتعرضت بعض المراكز والمدن بمحافظة الدقهلية صباح اليوم لسقوط الأمطار، وبدأت أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات الأمطار بها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشددت المحافظة على أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع تقلبات الطقس، مع ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.