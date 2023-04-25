«البيئة»: الانتهاء من رفع كفاءة الشبكة القومية للرصد اللحظي لنوعية المياه

أعلنت وزيرة البيئة، الانتهاء من رفع كفاءة الشبكة القومية لمحطات الرصد اللحظي المستمر لرصد ملوثات المياه على طول نهر النيل وبحيرتي مريوط والمنزلة بتكلفة 1.5 مليون جنيه، حيث تم تحديث 19 وحدة مُجمِع ومُرسل البيانات للربط بسيرفر خاص بوزارة البيئة، ويتم استقبال قراءات المحطات كل 15 دقيقة على مدار اليوم.

استقبال قراءات المحطات كل 15 دقيقة على مدار اليوم

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن هذا التحديث يأتي لضمان أمن وسرية المعلومات، ووصول البيانات بصورة سليمة دون استخدام أي برامج لا تملكها الوزارة، حيث تعمل المنظومة على نقل واستقبال البيانات بصورة مغلقة، باستخدام شرائح اتصال تمتلكها وزارة البيئة وأيضاً إمكانية التحكم في وحدة مجمع البيانات عن بُعد.

كما ستساعد هذه التحديثات في رفع كفاءة عمل المحطات وتحسين جودة البيانات المستقبلة، ومراقبه أي تغييرات لنهر النيل والبحيرات، بما يساهم في الحفاظ على البيئة وسرعة اتخاذ القرار.

الحفاظ على البيئة وسرعه اتخاذ القرار

وفى سياق متصل تم الانتهاء من ربط الشركة المصرية للسبائك الحديدية «الفيروسيليكون»، لإنتاج الحديد والصلب بأسوان بمنظومة الرصد اللحظي لنوعية المياه، حيث تعد من الشركات الكبرى في إنتاج سبائك الحديد والصلب والتي تصرف على نهر النيل، ولا تزال الجهود مستمرة من قبل وزارة البيئة لإلزام المنشآت الصناعية بالربط على الشبكة من خلال تركيب نظام مراقبة جودة المياه، لرصد ملوثات الصرف الصناعي الخاص بهم بشكل دقيق، بما يساهم في الحفاظ على صحة المجتمع وضمان عدم تلوث البيئة.