«الري» تعلن رفع الجاهزية لتوصيل المياه للمزارعين في نهاية الموسم الشتوي

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الجاهزية بأجهزة وزارة الري، لمتابعة حالة الترع والمصارف، فضلا عن متابعة جاهزية محطات الطوارئ ورفع المياه على شبكة الترع والرياحات لضمان توفر المياه للمنتفعين في فترة موسم نضج المحاصيل الشتوية وبداية ارتفاع درجة الحرارة فضلا عن الاستعداد لشهر رمضان الكريم.

توجيه إدارات الري والمهندسين والعاملين بالمرور الدوري

وقال المهندس علي منوفي، رئيس مصلحة الري، إنّه جرى توجيه إدارات الري والمهندسين والعاملين بالمرور الدوري لمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف والتي تتم استعدادا لموسم الزراعة الصيفي، وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة ومتابعة استقرار المناسيب عند المواقع المختلفة.

دراسة مراقبة شبكة الترع والمصارف عبر صور الأقمار الصناعية

ولفت إلى أنّه جرى التوجيه بدراسة مراقبة شبكة الترع والمصارف عبر صور الأقمار الصناعية، لتوقع حدوث الاحتناقات والأزمات قبل حدوثها والتوجيه السريع بالتدخل الحاسم للحل، وتفعيل الاستفادة بالتكنولوجيا من خلال منظومة التليميتري لتحقيق المتابعة الدقيقة للمناسيب عند النقاط الحرجة بالترع والمصارف، بما يُحقق التعامل الفعال والسريع مع حالات الطوارئ والازدحامات المائية.

وأكد أنّ وزارة الري تتخذ بشكل دائم الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية، وتوفير الخدمات للمنتفعين بدرجة من العدالة والفاعلية، ما انعكس على المنتفعين وانخفضت معدلات الشكاوى، حيث يتم التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين ودراستها وحسمها بشكل سريع.