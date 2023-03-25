استمرار رفع درجة الاستعداد لسقوط الأمطار بالقاهرة.. وإزالة تراكمات المياه

تواصل أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، جهودها لإزالة تراكمات مياه الأمطار لسرعة عودة الأمور لطبيعتها فى شوارع وميادين وعند منازل ومطالع الكباري والأنفاق إلى جانب الدفع بسيارات شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تزامنًا مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار خلال موجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد، وذلك طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

التعامل مع تراكمات مياه الأمطار

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وفق بيان من المحافظة، أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار في ضوء مواصلة الأجهزة التنفيذية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية اتخاذ الاستعدادات القصوى وبذل الجهود لرفع التراكمات بالشوارع الرئيسية والداخلية وبالمحاور المرورية باستخدام سيارات شفط وكسح المياه لتسهيل حركة السيارات وعبور المشاه بالطرق العامة.

وشملت الجهود توجيهات برفع التراكمات بنطاق حي المعادي بشارع الكورنيش ومدخل المعادي 2 وشارع زهراء المعادى الرئيسي وأمام المسجد الكويتي ونفق الزهراء ومصنع 54 الحربي وشارع 9 أمام مسجد الفتح، كما جرى كنس وتجريف المياه بشارع كورنيش النيل بنطاق أحياء دار السلام؛ إذ يتمركز عدد من الشفاطات بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية حفاظا على أرواح المواطنين والمارة وتيسير الحركة المرورية دون أي معوقات شملت أمام المحكمة الدستورية العليا ومطلع ومنزل كوبري السلام الدولي وأعلى كوبري دار السلام وشارع الفيوم وأعلى الطريق الدائري.

وتواصل أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بالميادين والشوارع الرئيسية بالحي حتى لا تتسبب في إعاقة الحركة المرورية، وحدوث أي تداعيات أخرى؛ إذ جرى التنبيه على مشرفي المناطق برفع أي مستجدات بنطاق حي حلوان وحي مصر القديمة، وجار متابعة الأماكن التي بها تجمعات ورفعها.

استمرار رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على استمرار رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية مع استمرار رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات الفرعية في الأحياء والمنطقة الجنوبية للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور، مع استمرار المتابعة الدورية لجميع محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية لسقوط الأمطار.