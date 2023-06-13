منذر رياحنة لمحمد رمضان بعد إعلان تقديم جعفر العمدة 2: بالتوفيق

أعرب الفنان منذر ريحانة، عن سعادته بعدما أعلن محمد رمضان عن تعاقده على مسلسل «جعفر العمدة» الجزء الثاني مع المخرج محمد سامي.

منذر ريحانة يعلق على الجزء الثاني من جعفر العمدة

وكتب منذر ريحانة تعليقا على منشور الفنان محمد رمضان، بعدما أعلن الخبر عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، قائلا: «ألف مبروك يا حبيبي بالتوفيق إن شاء الله»، دون الإشارة منه إلى استكمال دوره في الجزء الجديد أم لا.

منذ ريحانة ومسلسل جعفر العمدة

وجسد الفنان منذ ريحانة، دور «شوقي فتح الله» من عائلة فتح الله العدو الأول لجعفر العمدة، وحدث بينهما مشكلات كثيرة ومطاردات بالجزء الأول.

محمد رمضان ومسلسل جعفر العمدة

وكشف الفنان محمد رمضان، عن تعاقده رسميًا على تقديم الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، والمُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد سامي، وشارك في العمل الدرامي كوكبة من النجوم منهم محمد رمضان وزينة وهالة صدقي وإيمان العاصي وأحمد داش ومنة فضالي وآخرون.