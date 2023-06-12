10 جوائز لـ«جعفر العمدة» في حفل كأس إنرجي للدراما 

يعد مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، هو الحصان الرابح في كأس إنرجي للدراما في دورته السابعة، والمقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إذ حصد 10 جوائز متنوعة، وذلك بتصويت الجمهور.

جعفر العمدة يفوز بجائزة أفضل مسلسل دراما طويل

وفاز مسلسل «جعفر العمدة» بجائزة أفضل مسلسل دراما طويل، فيما فاز محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل، كما حصد أحمد فهيم جائزة أفضل ممثل مساعد، أما إيمان العاصي نالت جائزة أفضل ممثلة مساعدة.

وحصدت جوري بكر، جائزة أفضل ممثلة صاعدة، كما فاز محمد سامي بجائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل مدير تصوير كانت من نصيب نزار شاكر، عن مشروعه في مسلسل جعفر العمدة، وذهبت جائزة أفضل سيناريو للمسلسل ذاته.

وذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية لـ خالد حماد عن مسلسل جعفر العمدة، كما حصل أحمد سعد، جائزة أفضل أغنية تتر.

قصة مسلسل جعفر العمدة

مسلسل «جعفر العمدة» تدور أحداثه حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبينه العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

مسلسل جعفر العمدة من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد سامي، وشارك في العمل الدرامي كوكبة من النجوم منهم محمد رمضان وزينة وهالة صدقي وإيمان العاصي وأحمد داش ومنة فضالي وآخرين.