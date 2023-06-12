محمد رمضان يتفوق على أحمد الفيشاوي في شباك التذاكر

سجلت الأفلام المصرية تراجعا في الإيرادات التي حققتها أمس الأحد، مقارنة بإيرادات السبت، إذ حققت أمس 395 ألف جنيه، مقابل 430 ألف جنيه السبت، وهو ما يعتبر تراجعا كبيرا عن إيرادات الجمعة التي بلغت 751 ألف جنيه، بحسب التقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

«شوجر دادي» يحتل المركز الأول في إيرادات السينما

ويواصل فيلم «شوجر دادي» الحفاظ على المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، محققا 163 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم الرعب «يوم 13» محققا 110 آلاف جنيه، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم «بعد الشر» بـ 49 ألف جنيه.

مغامرات كوكو يتذيل قائمة الإيرادات

ونجح فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان في الصعود إلى المركز الرابع متفوقا على فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي الذي تراجع إلى المركز الخامس، إذ حقق الأول 36 ألف جنيه مقابل 24 ألف جنيه للأخير، ويكمل فيلم «ب 19» رحلته في دور العرض السينمائي، فحقق 7 آلاف جنيه، أما «ابن الحاج أحمد» بلغت إيراداته 2.400 جنيه، بينما تذيل القائمة «مغامرات كوكو» بـ 842 جنيها و«ساعة إجابة» بـ 275 جنيها.