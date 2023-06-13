محمد رمضان يعلن عن تقديم الجزء الثاني من «جعفر العمدة» في رمضان المقبل

كشف الفنان محمد رمضان، عن تعاقده رسميًا على تقديم الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورًا خلال التعاقد مع المنتج محمد السعدي، وعلق عليها قائلًا: «وقعت أمس عقد مسلسل (جعفر العمدة) الجزء الثاني بعد ما أطمنت أنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير.. إنتاج ميديا هب تأليف محمد سامي و مهاب طارق إخراج محمد سامي.. رمضان 2024 يجمعنا».

مسلسل «جعفر العمدة» تدور أحداثه حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبينه العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

مسلسل جعفر العمدة من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد سامي، وشارك في العمل الدرامي كوكبة من النجوم منهم محمد رمضان وزينة وهالة صدقي وإيمان العاصي وأحمد داش ومنة فضالي وآخرين.