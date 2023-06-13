عمرو عبد العزيز يشيد بـ فريد النقراشي: مرحبا بك أيها الحريف

أشاد الفنان عمرو عبد العزيز بموهبة الفنان فريد النقراشي، من خلال مسرحية «سيدتي أنا»، التي تعرض حاليا على خشبة المسرح القومي.

عمرو عبد العزيز يشيد بـ فريد النقراشي

ونشر عمرو عبد العزيز صورة للفنان فريد النقراشي، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «رسالة إلى كل الأصدقاء المنتجين والمخرجين المحترمين الموجودين على صفحتي، لو سمحتوا استغلوا فريد النقراشي والله العظيم ما هتندموا اتفرجت علي مسرحيه سيدتى أنا في المسرح القومي من اخراج صديقي محسن رزق اللي بشكره إنه أعاد اكتشاف د/ فريد النقراشي».

عمرو عبد العزيز: النقراشي موهبة وطاقة فنية

وأضاف: «بجد موهبة وطاقة فنية كبيرة وعامل دور صعب دور والد داليا البحيري رغم إنه صغير في السن.. وأنه قدر يخلي المتفرج يضحك ويعيط ويفكر في حاجات كتير.. د/ فريد كان مهتم أكتر بالتدريس في الأكاديميات الفنية».

وتابع: «بجد طاقة فنية وله حضور على المسرح يجبرك يخليك تركز معاه وتحبه وتكرهه وتحترمه، بجد فريد النقراشي والله مكسب فني لأى عمل فني سواء كوميدي هيضحكك من غير مجهود أو درامى هيعمله باتقان».

وأوضح: «هو فنان متلون يقدر يلعب أي دور، أنا بكتب كل الكلام ده رغم إني عمري ما اشتغلت معاه ولا درس لى بس دى شهادة حق في فنان لازم يأخذ حقه، مرحبا بك أيها الحريف مرة أخرى على خشبة المسرح القومي».