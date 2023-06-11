مخرج مسرحية «سيدتي أنا»: حضور الجمهور للعرض كبير قوي (فيديو)

نجاح كبير حققته مسرحية «سيدتي أنا» بطولة الفنانة داليا البحيري، بعد عرضها على خشبة المسرح القومي، والتي تستمر عروضها على مدار أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأربعاء، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة والدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، بشأن تطوير مسارح الدولة وتقديم عروض فنية جديدة.

مخرج مسرحية سيدتي أنا يعلق على حضور الجمهور

ونشر مخرج العرض المسرحي محسن رزق فيديو من كواليس حضور الجمهور للعرض المسرحي عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «بفضل الله وحده نجاح كبير قوي، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك».

أبطال مسرحية سيدتي أنا

المسرحية بطولة داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، رؤية وإخراج محسن رزق، موسيقى محمود طلعت، مأخوذة عن رواية بنجماليون لـ برنارد شو، سبق وقدمها فؤاد المهندس عام 1969 تحت اسم «سيدتي الجميلة» بطولة شويكار، جمال إسماعيل، سيد زيان، فاروق فلوكس، حسن مصطفى.

مسرحية «سيدتي أنا» أول تعاون بين نضال الشافعي وداليا البحيري، وهذه المرة الأولى التي تقف فيها «داليا» على خشبة المسرح القومي.