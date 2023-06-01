نضال الشافعي عن مسرحية «سيدتي أنا»: رزق من ربنا وحققت أمنيتي

أوضح الفنان نضال الشافعي، أن من أسباب حماسه للمشاركة في مسرحية «سيدتي أنا»، هي وقوفه لأول مرة على خشبة المسرح القومي، وتأكيده أنه يشعر بالفخر إزاء ذلك، وأن يُكتب في سيرته الذاتية يومًا أنه أحد أعضاء المسرح القومي العريق، الذي طالما تمنى تقديم عملًا يليق بهذا المكان: «أشعر بسعادة لذلك في ظل الاهتمام من كل القائمين على هذا العمل المسرحي الذي نحن بصدده، وسيدتي أنا حققت لي أمنيتي بالعمل في المسرح القومي من خلال عرض كبير بالفعل، وهو ما يعد رزقًا من الله لي».

أبطال مسرحية «سيدتي أنا»

مسرحية سيدتي أنا، عن رواية بيجماليون لجورج برنارد شو، بطولة نضال الشافعي، داليا البحيري، دراما تورج وإخراج محسن رزق، تصميم استعراضات مصطفى حجاج، أشعار عادل عبدالله، موسيقى وألحان محمود طلعت، أزياء مروة عبدالله ديكور حمدي عطية.

عظمة المسرح القومي

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه بخلاف عظمة المسرح القومي، هناك أسباب أخرى زادت من حماسه لتقديم «سيدتي أنا» أبرزها أن أي فنان مسرحي يعرف أسطورة «بيجماليون» لجورج برنارد شو، وتفاصيلها المتعلقة بها أقل ما يقال عنها أنها من الكلاسيكيات الدسمة، خصوصًا عندما تم تمصيرها على يد الكاتب بهجت قمر من خلال مسرحية «سيدتي الجميلة» للأستاذ فؤاد المهندس وشويكار، والتي تعد واحدة من روائع المسرح المصري، وصلت إلى درجة من الإبداع والجودة تجعلك تستمتع بالمسرحية ولا ترغب في متابعة الفيلم الأمريكي الذي كان في نفس الإطار.

نضال الشافعي عن مخرج مسرحية سيدتي أنا: عبقري

وتابع قائلًا: فضلًا عن أن «سيدتي أنا» لن تقدم في قالب مكرر، ولكن من خلال تقديم الطبع الإنجليزي بشكل جديد، بمفردات وأغاني واستعراضات جديدة وكوميديا مختلفة، من خلال المجهود الكبير الذي بذله مخرج المسرحية محسن رزق، سواء على مستوى الورق «دراما تورج» أو مستوى الإخراج، هو مخرج السهل الممتنع يستطيع أن يوصل «الإفيه» ويرسمه، واستخدامه تقنيات بشاشات الليد لأول مرة على خشبة المسرح القومي: «الله أكبر عليه منتهى العبقرية» وأيضًا وجود محمود طلعت في الموسيقى التصويرية للمسرحية بالنسبة لي إنجازًا كبيرًا وجوده معنا.