تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مخزن سيارات في الصف لـ6 أغسطس

أجلت محكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة 6 متهمين لاستعراضهم القوة لسرقة أحد الأشخاص بمنطقة الصف، لـ6 أغسطس.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية المستشارين أمين محمد عبدالحكيم وأسامة عرفة، وأمانة سر سعيد برغش.

استعراض القوة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 17829 لسنة 2022 جنايات الصف، قيام المتهمين «بشار. ح، 22 عامًا»، «إسلام. م، 27 عامًا»، «مصطفى. ا، 22 عامًا»، «ياسر. ا، 20 عامًا»، «أحمد. ع، 20 عامًا»، «مصطفى. م، 20 عامًا»، باستعراض القوة ضد أحد الأشخاص «عادل. خ» لسرقتهم مخزن سيارات بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

سرقة مخزن

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين سرقوا مخزن بعدما روعوا المجني عليه بالأسلحة النارية التي كانت بحيازتهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.