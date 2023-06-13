الكشف على 1516 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية قرية زوبع التابعة لمركز الحامول، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتابعة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية زوبع والقرى المجاورة بمركز الحامول، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أنّ القافلة وقعت الكشف الطبي على 1516 مترددًا، وخضع 72 مواطنا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ177 حالة، وأشعة لـ69 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 841 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شنح» إلى أنه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 9 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لعدد 15 مريضًا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بالحامول، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

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