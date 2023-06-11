أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين في محافظة سوهاج

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الابتدائية، الأزهرية للمكفوفين بمحافظة سوهاج، حيث اعتمد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 للمكفوفين بمحافظة سوهاج والتي ضمت 5 طلاب من إدارات جرجا وأخميم وطهطا، بينهم طالبة و4 طلاب.

وحصل طالبان من مركز طهطا على مركزين من الخمس الأوائل بينما حصل طالبين من مركز جرجا على مركزين من الخمس الأوائل والمركز الأخير لإدارة أخميم التعليمية.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين بسوهاج

وحصل الطلاب أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين بمحافظة سوهاج على 5 مراكز بين 99% للمركز الأول و85% للمركز الخامس وإليكم أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 للمكفوفين محافظة سوهاج.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 للمكفوفين في سوهاج

تنشر «الوطن» لمتابعيها أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 للمكفوفين محافظة سوهاج والذين كان بيانهم كالتالي:

- تسنيم فاروق محمد أبو زيد من معهد عزت عطية الله سليمان بإدارة طهطا التعليمية المركز الأول بمجموع 99،78%.

- أحمد حسين السيد حسين المركز الثاني بمجموع 96،89% بمعهد الصوامعة غرب بإدارة طهطا التعليمية.

- كريم ممدوح فتحى عبد اللطيف، بمجموع 89،11% الثالث من معهد بيت علاج بإدارة جرجا التعليمية.

- إبراهيم محمود عبد الله محمود الرابع بمجموع 88،22% بمعهد السلامونى بإدارة أخميم التعليمية.

- محمد عبد الرحيم عبد اللاه السيد بمجموع 85،78% الخامس بمعهد الصحابة بإدارة جرجا التعليمية.