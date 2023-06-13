مصرع شخص غرقا بأحد شواطئ مطروح

لقي شخص مصرعة منذ قليل، في أحد شواطئ شرق مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى انتشال جثته ونقلها لأقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

غرق شخص في مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الثلاثاء، ضحية حادث الغرق، ويدعى بكري جابر أحمد محمود، 60 سنة، من القاهرة، ومقيم في عين شمس، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي من خلال مفتش الصحة على الجثة، وتم نقلها وإيداعها داخل ثلاجه الموتى بمستشفى مطروح العام تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى شواطئ مطروح بموقع الحادث، وجار المعاينة للتعرف على أسباب الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.