«أوقاف كفر الشيخ» تكرم الأطفال المتميزين في البرنامج الصيفي بالحامول

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية كبرى، اليوم الثلاثاء، لتكريم الطلاب المتميزين بالبرنامج الصيفي للطفل لعام 2023 بمسجد السلاهيب الكبير والتابع لإدارة الحامول شرق، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد حنبل، مسؤول الإرشاد الدينى بالمديرية، والشيخ عبد الصمد عبد العزيز، مدير إدارة أوقاف الحامول شرق، والشيخ سعد ضبش، مدير إدارة أوقاف الحامول غرب، وعدد من محفظي القرآن الكريم والأهالي في جو يسوده البهجة والسرور.

مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل

وبدأ الاحتفال بتلاوة عطرة للقرآن الكريم من الطفل علي سويلم السيد، ثم كلمة للشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والذي أكد على أن البرنامج الصيفي للطفل مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، تسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى الأطفال، إيمانًا بحقهم في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، لافتاً أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأوضح «بسيوني»، أن البرنامج الصيفي للطفل لا يقتصر على الجانب الديني فقط وإنما يشمل الجوانب الحياتية للطفل اجتماعيا وتاريخيا وأدبيا ونفسيا وعلميا وخياليا لبناء طفل متكامل قادر على الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية.

توزيع الجوائز وشهادات التقدير على المتميزين

وتم خلال الحفل، توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير على المتميزين في البرنامج الصيفي للطفل، ثم الختام ببعض الابتهالات الدينية والصلاة والسلام على رسول الله، وذكر أسماء الله الحسنى من قبل الطفل معاذ عبد الرحمن صلاح، وردد معه جميع الضيوف الحضور وطلاب وطالبات البرنامج الصيفي للطفل في ظل فرحة عامرة لتكريم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.