جهود مكثفة لرفع مياه الأمطار من شوارع مصيف بلطيم بكفر الشيخ

كثفت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من جهودها لرفع مياه الأمطار التي هطلت اليوم على عدة مناطق بالمدينة والمداخل والكورنيش.

شفط مياه الأمطار من شوارع مصيف بلطيم

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات الأمطار، والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

سقوط أمطار بكفر الشيخ اليوم

وشهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المراكز والمدن والقرى، وخاصة المدن المطلة على شاطئ البحر المتوسط، ومنها مدينة مصيف بلطيم، وذلك رغم بدء موسم الصيف رسميا، وتوافد المصطافين على شواطئ المصيف مع مطلع شهر يونيو الجاري.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومتراً على ساحل البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.