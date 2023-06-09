نائب نقيب قراء القرآن الكريم في مقدمة مشيعي أرملة «الطبلاوي» (صور)

أعلنت أسرة القارئ الإذاعي الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، استقبال واجب العزاء في أرملته، والدة الشيخ محمد محمد محمود الطبلاوي، بدار مناسبات آل البرعي بأشمون منوفية، غدا السبت.

وكانت أسرة الشيخ الطبلاوي وعائلات البرعي بالمنوفية، والعديد من محبي وعشاق المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي، شاركوا في الصلاة على الفقيدة الراحلة، عقب صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الطبلاوي بـ«التعاون- هرم- جيزة»، بمشاركة العديد من قراء القرآن على مستوى الجمهورية، ووفد نقابة القراء في مقدمتهم الشيخ محمود محمد الخشت «نائب نقيب القراء»، الذى دعا طويلا على المقبرة للشيخ الطبلاوي وزوجته الحاجة أم محمد، التي لحقت به صباح اليوم.

وقال الشيخ محمد الطبلاوي، العزاء سيكون مفتوحا غدا أمام جميع القراء من بعد صلاة العصر حتى بعد صلاة العشاء، بدار مناسبات البرعي بأشمون منوفية.

وكانت نقابة القراء، نعت الفقيدة، وقدمت خالص العزاء للأسرة، ودعا الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية نقيب القراء للفقيدة والشيخ الطبلاوي، بأن يتغمدهما الله تعالى بواسع رحمته، وإلى جنة الخلد بإذن الله.