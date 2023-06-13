خطوات وشروط استخراج جواز السفر محدد المدة للطلاب.. اعرفها

شرح الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، خطوات استخراج جواز السفر المحدد المدة الخاص بالطلاب والذي تكون مدة انتهاءه عند سن العشرين أي موعد التجنيد للذكور، مؤكدا أن الإناث فليس لهن جواز سفر محدد المدة فمدة جواز السفر لهن 7 سنوات وهي المدة الطبيعية لجميع الفئات باستثناء الطلاب.

إثبات قيد من التعليم

وأضاف عبد الله في حديثه لـ«الوطن» أن المستند الرسمي الذي يثبت أن الطلاب الراغبين في استخراج جواز سفر يجب تقديم إثبات قيد من وزارة التربية والتعليم مع صورة بطاقة الرقم القومي حتى انتهاء المرحلة الثانوية، أما الطلاب في الجامعة يجب تقديم إثبات قيد من الجامعات مع موقف من التجنيد.

مستندات مطلوبة لاستخراج جواز سفر للطلاب

- ينتهي جواز السفر المحدد المدة عند سن العشرين أي موعد التجنيد للذكور

- بطاقة الرقم القومي لمن لمن بلغ سن الـ16 عاما على أن تكون سارية ومثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن اتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالي.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءا من تاريخ 1941/3/18 باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عامًا بعد.

- السجل التجاري لا يقل قيمة رأس المال للفرد بعد خمسة آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات.

- 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

شروط استخراج جواز سفر محدد المدة

- أن يكون مصري الجنسية.

إجراءات استخراج جواز سفر أول مرة

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.

- استلام الجواز.