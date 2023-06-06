هل يحتاج الطالب إلى ضامن لاستخراج جواز سفر أول مرة؟.. قانوني يجيب

شرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض تفاصيل استخراج جواز سفر أول مرة للطلاب موضحًا أن الطالب في حالة استخراجه بطاقة رقم قومي يحق له استخراج جواز السفر بمفرده دون حضور ضامن معه إلى مصلحة الجوازات والهجرة.

إثبات قيد من التربية والتعليم

وأضاف سيد أحمد، في حديثه لـ«الوطن» أن المستند الرئيسي الذي يثبت موقف الطالب لاستخراج جواز السفر ويؤكد وجوده في الدراسة هو إثبات قيد في المرحلة التعليمية التي يدرس فيها ويكون مختوما من المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها بخاتم شعار الجمهورية، وفي حالة إحضار هذا المستند مع باقي المستندات فإن الطالب يتمكن من استخراج جواز سفره.

ومن جانبها نشرت منصة الجوازات والهجرة المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر وهي كالتالي:

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر

- بطاقة الرقم القومي لمن لمن بلغ سن الـ16 عاما على أن تكون سارية ومثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن اتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالي.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءا من تاريخ 1941/3/18 باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عامًا بعد.

- السجل التجاري لا يقل قيمة رأس المال للفرد بعد خمسة آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات.

- 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

شروط استخراج جواز السفر

- أن يكون مصري الجنسية.

إجراءات لاستخراج جواز سفر أول مرة

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.

- استلام الجواز.