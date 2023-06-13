استشاري تغذية على قناة الناس: سكر الدايت «اشتغالة وبيزنس»

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن جميع المشروبات الغازية وأنواع سكر الدايت المختلفة غير صحية وغير آمنة على الصحة العامة، إذ تحتوي على بعض المواد الكيميائية تشكل خطورة على صحة الإنسان، واصفا سكر الدايت بـ«اشتغالة وبيزنس».

الكوليسترول نافع ومفيد للإنسان

وأضاف «فهمي»، خلال حواره لبرنامج «البيت» عبر قناة الناس، أن الكوليسترول نافع ومفيد للإنسان، موضحًا أنه يتكون في الكبد ويسير في الدم، ليعالج أي خلية تالفة أو ملتهبة، فضلا عن علاج ميكروب أو فيروس، إذ إن دوره مزيل جراثيم بالدم، ومن ثم يصل للخلية الدهنية التي يمدها بالدهون النافعة بهدف إنتاج الطاقة، متابعا أن الكوليسترول الزائد عن الحاجة يرجع مرة أخرى للكبد لكي يُصنع منه عُصارة مرارية والكوليسترول الجديد، والزائد منه يخرج مع البول.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.