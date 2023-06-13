مصطفى حسني يوجه رسالة لمن يمر بابتلاء عبر قناة الناس: «واصبر لحكم ربك»

نشرت قناة الناس، فيديو قصير «ريلز» للداعية الإسلامية مصطفى حسني، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك تحت عنوان «واصبر لحكم ربك».

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامية، إنَّه من شدة تكذيب وعناد وإيذاء الناس للرسول صلى الله عليه وسلم أثناء تبليغ رسالته، كان الله تعالى يخاطب النبي في القرآن الكريم: «وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا»، متابعا أن هذا الخطاب موجه لكل إنسان يمر بظروف قاسية من الممكن أن تكسره.

وأضاف «حسني» خلال الفيديو المنشور على صفحة قناة الناس الرسمية، أنَّه من الممكن أن يطول على الإنسان البلاء، ولن تجبر الأحداث أو الأشخاص بخاطر الإنسان الذي يبتليه الله سبحانه وتعالى، لكن عقيدته والرضا بقضاء الله هي التي ستجبر بخاطره: «البلاء اللي مدته تطول عليك اعرف إن الناس مش هتجبر بخاطرك، اللي هيجبر بخاطرك هي عقيدتك ويقينك بالله».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.