الداعية يسري جبر على قناة الناس: الله أمر النبي بالجهاد حتى لو كان منفردا

نشرت قناة الناس، فيديو قصير للداعية الإسلامي الدكتور يسري جبر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.. أسرار تعرفها لأول مرة».

النبي أقوى الناس قلبا وشجاعة

وقال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ النبي محمد كان أقوى الناس قلبا وشجاعة، لذلك قال له الله تعالى: «فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ»، وهذا يعني أن النبي أُمر بأن يجاهد في سبيل الله حتى لو كان منفردا، وليس له أن يتراجع مهما كان عدد الجيش أمامه.

وأضاف «جبر» خلال حواره المذاع على قناة الناس، أنَّ أمة النبي محمد أمرها الله تعالى بأن تقاتل في سبيل الله مع الرسول، ولكن لو كان عدد الجيش الذي يقاتلونه أكبر من أعدادهم، فعليهم بالتراجع، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لا يتراجع حتى لو واجه الأكوان كلها، لذلك النبي أقوى الناس نفسا وشجاعة.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث القناة عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.