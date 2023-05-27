إطلاق المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بدء المرحلة الثانية من حملات الموجة 21 لإزالة التعديات، اليوم السبت، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

انتهاء المرحلة الثانية في 16 يونيو المقبل

وأوضح المحافظ، خلال بيان، اليوم السبت، أن أجهزة المحافظة أنهت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الحالية لـ إزالة التعديات، والتي سوف تجرى خلال الفترة من 27 مايو الجاري حتى 16 يونيو المقبل، مشيرا إلى التنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات

كما أكد المحافظ أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى تنفيذها في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19 مايو الجاري، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد مبان وزراعات، وتُستكمل بالمرحلة الثانية التي انطلقت اليوم لتُختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها في الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.