انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة غدا

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنطلق غدا السبت 27 مايو، وتستمر حتى 16 يونيو المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وإنفاذ القانون لاستكمال باقي مراحل الموجة الـ21 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، مع التشديد على قيام الوحدات المحلية بالمتابعة لمنع التعدى على الأرض المستردة مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة فى المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة المخالفين.

توريد القمح

كما يتابع اللواء هشام آمنة مع المحافظات موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى الآن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أى تحديات أو معوقات فى هذا الشأن، فضلا عن متابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أجل خدمة أفضل للمواطنين فى مختلف القطاعات الصحية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحى، فضلا عن إقامة مجمعات الخدمات الحكومية بالقرى،مع مراعاة المعايير الفنية فى التنفيذ والالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لذلك.

100 مليون شجرة

وفيما يتعلق بمبادرة «100 مليون شجرة»، أكد وزير التنمية المحلية استمرارها فى كل المحافظات لزيادة المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة، وتركز على الطرق والجزر الوسطى و المدارس والجامعات ومراكز الشباب والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية ومداخل المدن والقرى والمياديين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة.