وزير التجارة العراقي: تذليل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين المصريين

أبدى أثير داوود الغريري، وزير التجارة العراقي، سعادته بعقد منتدى رجال الأعمال المصري العراقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء مصر والعراق.

وأشار إلى أن هذا المنتدى يعبر عن سعي البلدين الشقيقين على المستوى الرسمي لتعظيم العلاقات الثنائية، وتوقيع مذكرات تفاهم تهدف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات.

التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص

ولفت الوزير إلى أنه إلى جانب أهمية التعاون على المستوى الرسمي والحكومي، فإن التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص له أيضاً أهمية خاصة، لما له من دور كبير وفعال في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد، والاستفادة المُثلى من الطاقات والفرص الاستثمارية الواعدة.

واعتبر وزير التجارة العراقي أن ذلك يتطلب من الجانبين التفكير بشكل دقيق، والعمل بشكل دؤوب من أجل تحقيق أعلى درجات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، من خلال العمل على رفع مستويات التبادل التجاري والاستثمار بأشكاله المختلفة، وزيادة مستوى التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص، للارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الرسمية بين البلدين.

تذليل معوقات الاستثمار في العراق

وأشار الوزير إلى أن توجيهات رئيس وزراء العراق في هذا الصدد، تحثُ دائماً على تعزيز مكانة القطاع الخاص، وفتح المجال أمام المستثمرين من الدول الشقيقة خاصة مصر، وتذليل كل الصعوبات.

وأكد «الغريري» للمستثمرين المصريين أن بيئة الاستثمار في بلدهم الثاني العراق، تشهد انفتاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، كما تعمل الحكومة العراقية خلال الفترة المقبلة على استكمال كافة مقومات جذب الاستثمار، بعد أن قطعت الدولة العراقية أشواطا كبيرة في سبيل ذلك، خاصة في ظل مناخ الاستقرار الذي يشهده العراق حالياً.