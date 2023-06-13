رئيس البنك الزراعي: مشروعات «حياة كريمة» غيرت شكل المعيشة في الريف المصري

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنَّ مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة في الريف المصري وقطاع الزراعة، وواكب ذلك تطوّر في البنك الزراعي.

جاء ذلك خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون.

جهود دعم المزارعين

وتحدث «فاروق» خلال كلمته بالجلسة، عن جهود دعم المزارعين ومنها توفير 44 مليار جنية قروض للمزارعين وضخ 43 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة الزراعية، و12 مليارًا للشركات الكبرى في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

وتابع: «كما وفرنا 41 مليار جنيه لصغار المزارعين، و2.2 مليار لمشروعات قصب السكر، وقد استفاد مئات الآلاف من المزارعين من قروض البنك كما اسقطنا مدينونيات لـ328 ألف عميل بـ382 مليون جنيه.

واستكمل: «عملنا كذلك على تسوية مديونيات لآلاف العملاء وإعادة هيكلة القروض الإنتاجية والاستثمارية، بإجمالي قروض مهيكلة 15 مليار جنيه، طورنا 300 فرع للبنك واشتركنا في مبادرة حياة كريمة».