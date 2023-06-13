«التنمية المحلية» يوجه بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 3 محافظات

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ومعدلات إنجازها مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل، واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة.

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات المنيا وبني سويف وسوهاج في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة للمبادرة بالمحافظات المشار اليها، ففي محافظة المنيا تم متابعة مشروعات قرى الروضة والبياضية وبلغت نسبة التنفيذ بها 95%، ومشروع توصيل الغاز الطبيعي بنسبة تنفيذ 70%.

وفي بني سويف، تمّ إطلاق قوافل طبية علاجية لتحسين مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة، شملت القوافل: تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان وصرف العلاج لهم بالمجان، وعمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد من المواطنين.

وفي محافظة سوهاج، أطلقت أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية العساكرة بمركز البلينا ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، واستهداف توصيل الغاز الطبيعي إلى 900 عميل بالقرية.