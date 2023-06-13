وزير الري: تنفيذ مشروعات مشتركة مع كينيا للتأقلم مع التغير المناخي

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، نظيرته أليس وواهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش اجتماعات وزراء المياه الأفارقة «أمكاو»، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وأكد وزير الري تطلعه للعمل سوياً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، وعلى قوة العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر وكينيا على كل المستويات، وحرص مصر على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم.

تعاون فني مثمر بين مصر وكينيا

وأشار الوزير إلى تاريخ التعاون الفني المثمر بين مصر وكينيا، والذى يعود لعام 1993، ويُعد مثالا يحتذى به للعلاقات الثنائية المبنية على أسس من التعاون وحسن العلاقات، حيث بدأ هذا التعاون بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لحفر 180 بئرا جوفيا.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الاستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات، منها حفر آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، والتدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية، وتطبيق نظم الري الحديثة في مجال الزراعة، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد واعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.

التأقلم مع التغيرات المناخية

وأكد «سويلم»، حرصه على تفعيل مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه والتى أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ السابق والتي تهدف لتنفيذ مشروعات فى مجال التكيف بالدول الإفريقية فى المقام الأول، إضافة لترحيب مصر وسعيها الدائم لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات مع مختلف الدول الإفريقية، خاصة مع قرب افتتاح المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ لتدريب الأشقاء من دول القارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف.

وأوضح وزير الري، أن مصر ستعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو» خلال عامي 2023 و2024 على تعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية على المستوى القاري لمجابهة التحديات المائية.