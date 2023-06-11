وزير الري يبحث مع ممثلي «الجايكا» اليابانية تعزيز التعاون في المياه

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا»، إذ تمّ مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأشاد «سويلم» بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذي يمتد لسنوات طويلة تمّ خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات في مجال الموارد المائية، مشيرًا إلى رغبته في استمرار التعاون بين الجانبين بمجال الموارد المائية.

دعوة اليابان لدعم مبادرة AWARe والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة

وأشار إلى مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجهًا بالدعوة للجانب الياباني لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، وأيضاً المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم تحت عنوان «التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة».

كما أشار إلى تعاون مصر بالتعاون مع اليابان برئاسة الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في شهر مارس الماضي، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية مشتركة بين الأطراف" لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية.

إنشاء 6 قناطر بمنحة يابانية

أشار «سويلم» إلى أبرز المشروعات التي تمّ تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني مثل أعمال إحلال المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف، والتي تم خلالها إنشاء 6 قناطر بمنحة يابانية هي: قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب، كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، لخدمة زمام 1.50 مليون فدان في 5 محافظات هي: (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة) .

كما تمّ مؤخراً توقيع اتفاقية بدء تنفيذ مشروع «تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة» بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو، والذى يهدف لزيادة الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية على نحو مستدام وتعزيز مهارات صغار المزارعين في تنفيذ ممارسات الإدارة الذكية للمياه، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقي من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة .

كما يجرى حالياً تنفيذ دراسة جدوى لتحسين إدارة الموارد المائية على ترعة القاصد بمحافظة الغربية وترعتى الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم بمنحة من الجانب الياباني، حيث أوشك التقرير النهائي للدراسة على الانتهاء.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة والجايكا

كما تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة وهيئة التعاون الدولى اليابانية -الجايكا- بشأن الأعمال الإستشارية لصيانة محطات الطلمبات في مصر، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء في مجال تشغيل وصيانة محطات الطلمبات وخاصة ذات القدرات الكبيرة من خلال إعداد دليل إرشادي لأعمال التشغيل والصيانة وكتيب للأعمال الميكانيكية والكهربائية الرئيسية والقياسات الواجب القيام بها داخل محطات الطلمبات، مع عمل قائمة بمحطات الضخ ذات الأولوية.

كذلك تعد الجايكا بإعداد خطة رئيسية لمحطات الضخ الرئيسية من خلال إجراء مسح ودراسة لمحطات الطلمبات المقترحة والتي تحتاج لإحلال أو إعادة تأهيل، وإعداد المواصفات القياسية التفصيلية التي تغطى كافة الجوانب الفنية لاستخدامها في إجراءات المناقصات الخاصة بهذه الأعمال، حيث بدأت بالفعل أعمال التدريب ورفع القدرات على الصيانة والتشغيل، والبدء في اعداد الخطوط الارشادية للتشغيل والصيانة والخطة متكاملة للمحطات.