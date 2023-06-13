محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، خلال اللقاء الجماهيري الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وحضور الطلاب وأسرهم.

شهادات تقدير لطلاب الإعدادية الأوائل

ومنح المحافظ شهادات تقدير لكل من خالد محمد إسماعيل عباس، مدرسة ناصر الأم للتعليم الأساسي بإدارة الحامول التعليمية، والزهراء محمد علي، مدرسة قلين الإعدادية بنات بإدارة قلين التعليمية، وأحمد السيد عطية، مدرسة نجيب فوزي سالم بإدارة دسوق التعليمية، وجنى أحمد عبد الحليم، مدرسة تقسيم المُعلمين للتعليم الأساسي بإدارة دسوق التعليمية، وريواء الرفاعي علي، مدرسة الشهيد محمد هاشم بإدارة قلين التعليمية، ومنة الله عماد إبراهيم، مدرسة اللغات بإدارة الحامول التعليمية، وآدم عبد المقصود مصطفى، مدرسة اللغات التجريبية بإدارة الحامول التعليمية، ومنار سعد محمد بهجت، مدرسة الشهيد محمد هاشم بإدارة قلين التعليمية، وسلمى هشام علي، مدرسة اللغات التجريبية بإدارة الحامول التعليمية، ومحمود محمد محمود، مدرسة حسني زهرة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

محافظ كفر الشيخ يشكر أولياء أمور الطلبة

ووجّه محافظ كفر الشيخ رسالة شكر للطلاب والطالبات الأوائل، كما أعرب عن بالغ سعادته بتكريم الأوائل، مؤكدًا لهم جميعًا على أن هذا التفوق هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء المستقبل، وناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح، والتقدم والعمل على دراسة ما يأملون ومواكبة التغييرات السريعة في مجالات العمل المفتوحة أمامهم، باعتبارهم أمل مصر وقادتها في المستقبل وصانعي تاريخ هذا البلد، متمنياً أن يحافظوا على تفوقهم، وأن يكونوا من أوائل الثانوية العامة، كما شكر أولياء الأمور على المجهود الذي بذلوه لأولادهم والتضحيات التي قدموها في سبيل التفوق، مطالبهم باستمرار دعمهم لأبنائهم حتى استكمال باقي المراحل التعليمية، والحصول على الدرجات العلمية العالية لخدمة بلدنا الغالية مصر.

كما قدم المحافظ، الشكر والامتنان للقائمين على المنظومة التعليمية لحُسن تنظيمهم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، والمجهود المبذول من أجل نجاح العملية التعليمية.