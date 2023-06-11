بعد موسم عيد الأضحى.. 5 أفلام جديدة في السينمات صيف 2023

أيام قليلة تفصل الجمهور عن انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي والذي يضم 4 أفلام فقط، بعد تأجيل عرض فيلم «على الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان من السباق بسبب عدم الانتهاء من تصويره بالكامل، وفقا لما أعلنت شركة «العدل جروب» المنتجة للفيلم الذي يحمل توقيع المخرج محمد جمال العدل.

وهناك عدد من الأعمال المقرر طرحها في موسم صيف 2023، بعد انتهاء موسم أفلام عيد الأضحى، ومن بينها فيلم «وش في وش» بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا ومن إخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفي الثقافة لتقع عدد من المشاكل الطريفة.

طرح «فوي فوي فوي» في السينمات يوليو المقبل

وتتسع قائمة الأفلام لتشمل: «شماريخ» للمخرج عمرو سلامة، والذي يجمع آسر ياسين وأمينة خليل للمرة الثانية بعد فيلم «صاحب المقام»، بالإضافة إلى فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام وياسمين صبري، ويشهد شهر يوليو المقبل عرض فيلم «فوي فوي فوي» للمخرج عمر هلال، بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد، وهو مستوحى من أحداث حقيقية حول شاب يتحايل للانضمام لفريق كرة قدم للمكفوفين حتى يستطيع السفر برفقتهم إلى أوروبا.