موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية.. اعرف الضوابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم، موعد وجدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية، والتي تنطلق في مقر مدرسة هدى شعراوي الابتدائية بمدينة بنها، على أن يتم تحديد موعد الاطلاع بمقر الكنترول في مدرسة 25 يناير ببنها.

وتستعرض "الوطن" موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية، وجدول تقديم الطلبات ومقار تقديم الطلبات والاطلاع على النتيجة.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية

وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، إن موعد وجدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

- الأحد 18 يونيو، إداراتي بنها وقها.

- الاثنين 19 يونيو، إداراتي طوخ وكفر شكر.

- الثلاثاء 20 يونيو، إدارة شرق شبرا الخيمة.

- الأربعاء 21 يونيو، إدارة غرب شبرا الخيمة.

- الخميس 22 يونيو، القناطر الخيرية وقليوب.

- السبت 24 يونيو، الخانكة والعبور.

- الأحد 25 يونيو، إداراتي شبين القناطر والخصوص.

- الاثنين 26 يونيو، تخلفات جميع الإدارات.

ضوابط تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية

وأشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى أن ضوابط تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية تتضمن قيام لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم الاطلاع لولي الأمر على ورقة الإجابة، وإرسال كشوف نتيجة التظلم إلى الإدارة التعليمية للطالب المعدل درجته فقط.

وقالت، إنه وفق موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية، يحضر ولي الأمر ومعه صوره البطاقة الشخصية يوم الاطلاع فقط، والمحدد من لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير للاطلاع على ورقة الإجابة.

يذكر محافظ القليوبية اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري بنسبة نجاح80.67%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%.