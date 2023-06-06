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خطوات ورسوم تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بني سويف

كتب:

عمرو رجب
04:55 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
ديوان عام محافظة بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلمات من نتائج  الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، ولمدة 15 يوماً، وتستعرض الوطن خلال التقرير التالي مقار وخطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2023، وذلك عقب اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 77.11%.

مقار تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف 2023

وأشار الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أماكن ومقار تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف، حيث يتم التقديم في مبنى المديرية مكتب تظلمات الشهادة الإعدادية خلال شباكين جرى تحديدهما، حيث يتم حجز موعد بعد سداد مبلغ مالي لكل مادة.

وتابع، بأنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعين لتلقي طلبات التظلم، وتحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع «أ» إدارات بني سويف وإهناسيا وببا، بينما يضم قطاع «ب» إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، ومنعًا للتزاحم والتكدس.

خطوات تظلمات الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف 2023

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن خطوات تقديم تظلمات الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف 2023 تشمل:

1ــ يقوم ولي الأمر أو الطالب بسداد قيمة التظلم، وهي 35 جنيها عن كل مادة في خزينة المديرية.

2ــ ملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع «أ» بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية العسكرية، وقطاع «ب» بمدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.

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بقلم عمرو رجب