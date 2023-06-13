وزير الكهرباء العراقي: لدينا أكبر مشروع للاستفادة من الطاقة بنسبة 50% دون وقود

قال المهندس زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي، إن العراق به واحد من أكبر المشاريع ضمن البرنامج الحكومي بأن تتحول من منظومة إنتاج بسيطة إلى منظومة إنتاج الدورات المركبة، والاستفادة بطاقة إنتاجية تصل إلى 50% دون وقود، وهي منظومة الطاقات المركبة.

فاضل: جدوى اقتصادية كبيرة من المشروع ودعم للموازنة خلال 3 سنوات

وأضاف «فاضل»، خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «المشروع له جدوى اقتصادية كبيرة وسيدعم الموازنة بعد 3 سنوات من عمله بمعدل سنوي 4 مليارات دولار، وبدلا من استيراد الغاز سنعمل على إنشاء محطات تعمل على الحرارة المتولدة من الوحدات البسطية، وسنضيف 4 آلاف ميجا وات ونجحنا في الفترة الأولى بتنفيذ 1300 ميجا وات بهذا النظام، وأدرجنا الوحدات المتبقية ضمن موازنة 2023».

تصويت البرلمان العراقي على الموازنة أمس

وتابع بأن البرلمان العراقي صوّت على هذه الموازنة: «سنمضي في تنفيذ هذه المشاريع ووضعنا بداية وخطوة وقدم على الطريق الصحيح، ولدينا مساحات شاسعة يمكن الاستفادة منها في مشاريع الطاقات الشمسية، وسنسهم في إضافة 3500 ميجا وات في الطاقة الشمسية».